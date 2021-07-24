В Уфе пять человек получили официальный статус «дети войны»

Они приняли на себя все тяготы и лишения войны, росли в это время, но, несмотря на это, юридически они не имели никаких преференций. Этот статус даст им преференции, которые им сейчас необходимы.

Александр Мельников, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия»