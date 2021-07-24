В Уфе пять человек получили официальный статус «дети войны»

Удостоверение даст детям войны некоторые привилегии: посещение поликлиник без очереди, единовременную денежную выплату и социальные льготы. В связи с эпидемиологической обстановкой в церемонии вручения приняли участие лишь пять человек.
Также для них провели экскурсию в Музее полярников имени Альбанова. Напомним, закон «О детях войны» Госсобрание Республики приняло весной по инициативе партии «Единая Россия». Проект предусматривает присвоение статуса жителям республики, родившимся в период с 1927 по 1945 годы. Сегодня в республике более 189 тысяч детей войны.