В Уфе стартовала Спартакиада молодежи России по боксу

Сегодня в столице Башкортостана стартовала Спартакиада молодежи России по боксу. В ней принимают участие представители 33 регионов страны. От республики на ринг выйдут пять спортсменов.
Тренеры сборной рассматривают эти старты как заключительный смотр перед чемпионатом России, который состоится в августе. Сегодня прошли предварительные поединки, на ринг выходили сильнейшие боксеры в своем возрасте, среди которых были победители и призеры первенства страны.
За поединками наблюдал Артур Субханкулов. Накануне воспитанник башкирской школы бокса дебютировал на профессиональном ринге с победы.