В Уфе стартовала Спартакиада молодежи России по боксу

Сегодня в столице Башкортостана стартовала Спартакиада молодежи России по боксу. В ней принимают участие представители 33 регионов страны. От республики на ринг выйдут пять спортсменов.

Тренеры сборной рассматривают эти старты как заключительный смотр перед чемпионатом России, который состоится в августе. Сегодня прошли предварительные поединки, на ринг выходили сильнейшие боксеры в своем возрасте, среди которых были победители и призеры первенства страны.