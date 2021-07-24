Как в Башкирии получить продукцию «Молочной кухни» через МФЦ

Подать заявление на бесплатную выдачу продуктов «Молочной кухни» теперь можно через МФЦ. Упрощение процедуры оформления льготы особенно актуальна для отдаленных районов региона. Ранее документы можно было подать только в специализированных пунктах выдачи «Молочной кухни».

Услугами МФЦ пользуется большое количество людей, это очень удобно – прийти, оформить все необходимые документы в одном месте. И первый визит непосредственно в точку «Молочной кухни» уже будет сопровождаться выдачей продукции.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Услуга доступна во всех офисах МФЦ. Бесплатная выдача молочной продукции положена беременным, кормящим матерям, а также детям до 3 лет, входящих в категорию малоимущих. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Фото №1 - Как в Башкирии получить продукцию «Молочной кухни» через МФЦ

В данном случае отнесение к категории «малоимущие» не требуется. Наши специалисты примут все документы, оформят заявление и передадут его в «Молочную кухню», где примут решение и письменно уведомят о нем по указанному адресу.

Наталья Куприянова, директор МФЦ Республики Башкортостан
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