В Уфе открылась выставка картин Альберта Кудоярова

В Уфе открылась выставка, посвященная творчеству заслуженного художника Башкортостана Альберта Кудоярова. 5 октября деятелю искусств исполнилось бы 70 лет. В Национальном музее республики представлены как ранние, так и поздние работы живописца.

Все картины выполнены в технике акварели – одной из его любимых. Художник создал свою арт-студию «Акварель», которая стала местом встречи всех его коллег. Она до сих пор существует, и сейчас там занимаются дети, а работают в ней единомышленники Альберта Шамильевича, которые и организовали выставку.