Мошенники выманили у жителя Уфы 2 млн рублей

53-летний житель Уфы попался на уловки мошенников и лишился 2 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.
Уфимец рассказал, что с 5 по 20 июля ему поступали звонки с неизвестных номеров. Звонивший представлялся сотрудником одного из банков. Под предлогом несанкционированного списания денежных средств аферист похитил 2 млн рублей.
Столь крупную сумму заявитель переводил на указанные злоумышленником абонентские номера и карты через банкоматы.
пресс-служба МВД Башкирии
В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что следствие возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество". Обстоятельства инцидента устанавливаются.
МВД по Республике Башкортостан вновь напоминают гражданам быть бдительными. Внимательно относитесь к поступающим на ваши телефоны звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банковских организации. Не поддавайтесь на уговоры звонящих произвести какие-либо действия с вашим банковским счетом или продиктовать личные данные и своей карты.