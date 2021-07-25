Мошенники выманили у жителя Уфы 2 млн рублей

МВД по Республике Башкортостан вновь напоминают гражданам быть бдительными. Внимательно относитесь к поступающим на ваши телефоны звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банковских организации. Не поддавайтесь на уговоры звонящих произвести какие-либо действия с вашим банковским счетом или продиктовать личные данные и своей карты.

пресс-служба МВД Башкирии