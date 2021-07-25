В Башкирии водитель «скорой» работал без водительского удостоверения

В Кушнаренковском районе уволили водителя кареты скорой помощи, который работал без водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В феврале текущего года водитель автомобиля скорой помощи ЦРБ отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Его лишили прав на полтора года, а также выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.