В Уфе женщина оплачивала свои покупки чужой картой
Житель Уфы потерял банковскую карту. Спустя несколько часов после утери ему начали приходить смс-сообщения о списании денежных средств. Горожанин поспешил обратиться в полицию.
В кратчайшие сроки оперативникам удалось задержать подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 32-летняя жительница Уфы. Она нашла карту на улице, однако возвращать ее законному владельцу не стала.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана подозреваемая. Ею оказалась 32-летняя уфимка, которая обнаружила банковскую карту на улице, но не стала возвращать ее владельцу. Она отправилась по магазинам, расплачиваясь за покупки чужой банковской картой. Всего было потрачено более 5 тысяч рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
В соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или в транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.