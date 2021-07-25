В Башкирии мужчина ударил охотничьим ножом своего брата

Накануне в селе Новохасаново Белорецкого района Башкирии мужчина ударил своего брата ножом. 42-летнего потерпевшего доставили в больницу. Медработники диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.

Фото №1 - В Башкирии мужчина ударил охотничьим ножом своего брата

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что оперативники уже задержали налетчика и доставили в отделение полиции. Им оказался 38-летний брат потерпевшего. Он раскаялся в содеянном.

По предварительной версии, братья в тот день распивали алкоголь. Незадолго до этого подозреваемый приобрел через Интернет охотничий нож. Брат решил посмотреть покупку. После того, как родственник попросил вернуть нож обратно, то получил отказ. В ходе возникшей ссоры и потасовки брат нанес ему ранение ножом. После этого он сам вызвал скорую помощь.

пресс-служба МВД Башкирии

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас ведется расследование.

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