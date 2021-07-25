В Башкирии мужчина ударил охотничьим ножом своего брата

По предварительной версии, братья в тот день распивали алкоголь. Незадолго до этого подозреваемый приобрел через Интернет охотничий нож. Брат решил посмотреть покупку. После того, как родственник попросил вернуть нож обратно, то получил отказ. В ходе возникшей ссоры и потасовки брат нанес ему ранение ножом. После этого он сам вызвал скорую помощь.

пресс-служба МВД Башкирии