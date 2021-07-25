Житель Башкирии нецензурно выражался в адрес полицейского
В Уфе мужчина нецензурно выражался в адрес сотрудника полиции. Накануне суд вынес ему приговор.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, инцидент произошел на уфимском автовокзале по улице Р. Зорге. Задержанным оказался житель Нефтекамска, который ранее уже имел проблемы с законом.
По предварительным данным, сотрудники патрульно-постовой службы полиции находясь на патрулировании улиц, заметили мужчину, который, находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, грубо и нецензурно выражался, чем нарушая общественный порядок. Представившись, сотрудники полиции сообщили ему о необходимости составить в отношении него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Однако мужчине это сильно не понравилось и он стал неоднократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес одного из полицейских публичные оскорбления сопровождая их нецензурными выражениями.
пресс-службе МВД Башкирии
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Суд оштрафовал мужчину на 7 тысяч рублей.