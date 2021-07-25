Житель Башкирии нецензурно выражался в адрес полицейского

По предварительным данным, сотрудники патрульно-постовой службы полиции находясь на патрулировании улиц, заметили мужчину, который, находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, грубо и нецензурно выражался, чем нарушая общественный порядок. Представившись, сотрудники полиции сообщили ему о необходимости составить в отношении него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Однако мужчине это сильно не понравилось и он стал неоднократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес одного из полицейских публичные оскорбления сопровождая их нецензурными выражениями.

пресс-службе МВД Башкирии