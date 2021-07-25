В России выявили 24 072 новых случая коронавируса

Согласно федеральным данным, всего на территории страны было выявлено 6 126 541случай коронавируса. За всю пандемию уже проведено свыше 162,5 млн исследований, которые позволили обнаружить заражения.

По данным на 25 июля, в стране выписано 5 490 634 пациентов, завершивших свое лечение, в том числе 18 678– за минувшие сутки. Также в стране за последние сутки скончались 779 пациентов. Всего коронавирус забрал жизни 153 874 человек.