В Башкирии от ураганного ветра пострадали 11 районов

В республике продолжаются восстановительные работы после стихии. От удара электрического разряда сгорели три дома. Пожары вспыхнули в селе Иглино, в поселке Нагаево и в Шакше.
От ураганного ветра пострадали 11 районов республики. Так, в деревне Нижний Аллагуват в Стерлибашевском районе шквалистый ветер повредил кровлю школы. В Давлекановском районе от непогоды пострадали крыши трех частных домов. Ветер снес крыши и с жилых строений в Аургазинском районе. В Иглинском сильный ветер сорвал крыши школ, детсадов и жилых домов. Стихия повалила деревья, пообрывала линии электропередач. Подача света до сих пор восстановлена не везде. В некоторых домах нет воды. На месте развернут штаб. Составлен план по устранению последствий.
Между тем ребёнок, на которого во время урагана обрушилась крыша ТЦ в Бижбуляке, по-прежнему находится в реанимации. Состояние 14-летней девочки остаётся стабильно тяжёлым. Школьница подключена к аппарату ИВЛ. По данным Минздрава, проводится всё необходимое лечение. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.