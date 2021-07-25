В Башкирии от ураганного ветра пострадали 11 районов

В республике продолжаются восстановительные работы после стихии. От удара электрического разряда сгорели три дома. Пожары вспыхнули в селе Иглино, в поселке Нагаево и в Шакше.

От ураганного ветра пострадали 11 районов республики. Так, в деревне Нижний Аллагуват в Стерлибашевском районе шквалистый ветер повредил кровлю школы. В Давлекановском районе от непогоды пострадали крыши трех частных домов. Ветер снес крыши и с жилых строений в Аургазинском районе. В Иглинском сильный ветер сорвал крыши школ, детсадов и жилых домов. Стихия повалила деревья, пообрывала линии электропередач. Подача света до сих пор восстановлена не везде. В некоторых домах нет воды. На месте развернут штаб. Составлен план по устранению последствий.

Нас дома не было, отец был в гостях на Курбане, иначе бы в живых уже не было. Дорога была перекрыта профнастилом и дровами, кирпичи везде валяются, дома все снесло, все сломано, вся мебель мокрая. Ляйсан Галимова, дочь пострадавшего