В Башкирии от ураганного ветра пострадали 11 районов

В республике продолжаются восстановительные работы после стихии. От удара электрического разряда сгорели три дома. Пожары вспыхнули в селе Иглино, в поселке Нагаево и в  Шакше.

От ураганного ветра пострадали 11 районов республики. Так, в деревне Нижний Аллагуват в Стерлибашевском районе шквалистый ветер повредил кровлю школы. В Давлекановском районе от непогоды пострадали крыши трех частных домов.  Ветер снес крыши и с жилых строений в Аургазинском районе. В Иглинском сильный ветер сорвал крыши школ, детсадов и жилых домов. Стихия повалила деревья, пообрывала линии электропередач. Подача света до сих пор восстановлена не везде. В некоторых домах нет воды. На месте развернут штаб. Составлен план по устранению последствий.

Фото №1 - В Башкирии от ураганного ветра пострадали 11 районов

Нас дома не было, отец был в гостях на Курбане, иначе бы в живых уже не было. Дорога была перекрыта профнастилом и дровами, кирпичи везде валяются, дома все снесло, все сломано, вся мебель мокрая.

Ляйсан Галимова, дочь пострадавшего

Между тем ребёнок, на которого во время урагана обрушилась крыша ТЦ в Бижбуляке, по-прежнему находится в реанимации. Состояние 14-летней девочки остаётся стабильно тяжёлым. Школьница подключена к аппарату ИВЛ. По данным Минздрава, проводится всё необходимое лечение. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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