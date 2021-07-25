Спортсмены из Башкирии рассказали об Олимпиаде в Токио

Сегодня в Токио первую золотую медаль нашей команде принесла Виталина Бацарашкина в пулевой стрельбе. Есть также серебро в стрельбе из лука. А еще российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова завоевали серебряную и бронзовую награды. К сожалению, представительнице республики Аделине Загидуллиной не удалось пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира. В 1/8 финала она уступила представительнице Канады Келли Райан. Нынешние Игры разительно отличаются от предыдущих: во-первых, из-за коронавируса на год отложенные, во-вторых, проходят без болельщиков, в-третьих, местные жители совсем не рады проведению главного спортивного форума. Как бы то ни было, Олимпиада на минувшей неделе стартовала. О башкирских спортсменах в составе сборной России.

Рум-тур в олимпийской деревне и картонные кровати. За кадром – Алсу Миназова. Спортсменка из Башкортостана показывает свой номер. Японцы сумели удивить, а Игры-2020, скорее всего, войдут в историю как самые экологичные. Кровати для атлетов – из плотного перерабатываемого картона. Современный технологичный пластик пригодился в изготовлении матрасов. Олимпийский факел создали из переработанного алюминия. А пластиковые отходы пригодились при сооружении постаментов. Но самое интересное – это медали. Металлы, используемые в мобильных телефонах, стали частью наград для победителей и призеров соревнований. Жители Японии приносили свои гаджеты в оргкомитет Игр. Из 6 миллионов устройств извлекли 32 килограмма золота.

70-тысячный стадион без болельщиков, без полноценных составов команд. Но по два знаменосца с новым девизом – «Быстрее, выше, сильнее – вместе!» – в борьбе, кажется, уже не только спортивной, но и против COVID-19. В числе немногих российских спортсменов, которые смогли принять участие в церемонии открытия, – башкирские рапиристы Аделина Загидуллина и Тимур Сафин. Пятый год олимпийского цикла для ребят стал серьезным испытанием. Аделина Загидуллина – второй номер российского рейтинга после Инны Дериглазовой, лидера и мировой рапиры, едва справилась с травмами. И после года тренировок и соревнований внутри страны приняла участие в единственных международных стартах в Дохе.

Для Аделины Олимпийские игры – это ее мечта, как и для каждого спортсмена. Попасть на Игры и, конечно, завоевать там медаль было бы вообще замечательно. Находясь там, она наслаждается каждым моментом – и тренировками, и на открытии они были. Егор Попов, тренер Аделины Загидуллиной

Тимуру Сафину попасть на этот международный старт не удалось из-за положительного теста на COVID-19. А значит, заработать заветные очки для попадания в состав не получилось. И только в июне на последнем сборе национальной команды за путевку в Токио пришлось побороться с коллегой по сборной, с которым в 2016 в РИО стал олимпийским чемпионом, – Алексеем Черемисиновым. Практически один укол решил исход встречи. И вот Тимур Сафин выступит в Японии, но только в командных соревнованиях.

Гораздо приятнее завоевывать победы в команде, потому что радуешься не только ты один, радуется вся команда. И приятно, когда после победы спортсмены делятся положительными эмоциями. Тимур Сафин, участник Олимпийских игр в Токио по фехтованию на рапирах

Еще три представителя Башкортостана выступят в олимпийских соревнованиях гребного слалома и гребле на байдарках и каноэ. Республику представляют параллельным зачетом, оно и понятно: башкирские тренеры готовы помогать спортсменам на первых порах, ставить на ноги, но потом для дальнейшего роста отдают, к примеру, Московской области. Там есть гребной канал. Так получилось и с Алсу Миназовой. Дебютантка Игр родом из Илишевского района, после переезда в Уфу увлеклась гребным слаломом. Иногда жила у тренеров, пока родители перебирались в столицу. Не бросила спорт даже после категоричных условий от семьи учиться только на отлично. И вот путь от канала в Инорсе до Токио преодолен.

Пройти путь от уфимского канала до Олимпиады помогла любовь к этому виду спорта. Конечно же, поддержка моих родителей, моих первых тренеров. Алсу Миназова, участница Олимпийских игр в Токио по гребному слалому

Многократный чемпион и призер чемпионатов Европы и мира по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев отобрался на Игры планово, пройдя все этапы отбора. А вот Варвара Баранова удивила, заскочив в состав олимпийской сборной в последний момент. Ребята пока не в Токио. Они готовятся во Владивостоке. Благодаря стабильному участию представителей Башкортостана в соревнованиях по гребле практически решен вопрос строительства специального комплекса. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

Он будет построен в Инорсе, строительство начнется в следующем году. В этом году мы подготовили всю документацию и привлекли порядка 250 млн федеральных средств на строительство первой очереди этого канала. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Но не только спортсмены представляют республику на Играх в Токио. В составе тренерского штаба волейбольной сборной России работает главный тренер уфимской команды «Урал» Игорь Шулепов.

Все хотят сюда попасть и показать максимальный результат. В первый день всегда бывает сложно влиться в турнир, надо, чтобы ребята почувствовали в себе уверенность. Игорь Шулепов, главный тренер ВК «Урал»

Олимпийские игры только начались. Как обычно, на долю спортсменов выпадает много испытаний. Это и изнурительная жара, в результате которой участники получают солнечный удар прямо на старте. Или нашествие устриц на гребной канал едва не срывает соревнования. Но даже такие неприятности не останавливают спортсменов на пути к олимпийским наградам.