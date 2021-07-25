«Салават» Юлаев» начал продажу абонементов на игры нового сезона КХЛ

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» стартовали продажи абонементов на игры нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что благодаря им болельщик будет иметь право приоритетной покупки на игры плей-офф по более выгодной цене.
Возможно и получение бонусов обладателями абонементов. Продление на следующий сезон так же будет на особых условиях. Покупка сейчас возможна только на сайте клуба. Цены начинаются от 5,4 тысячи рублей за абонемент.
Отметим, «Салават Юлаев» первый матч нового сезона сыграет в Астане 3 сентября. Соперником юлаевцев станет ХК «Барыс».