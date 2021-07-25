«Салават» Юлаев» начал продажу абонементов на игры нового сезона КХЛ

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» стартовали продажи абонементов на игры нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что благодаря им болельщик будет иметь право приоритетной покупки на игры плей-офф по более выгодной цене.

Возможно и получение бонусов обладателями абонементов. Продление на следующий сезон так же будет на особых условиях. Покупка сейчас возможна только на сайте клуба. Цены начинаются от 5,4 тысячи рублей за абонемент.