В Турции предложили ужесточить антиковидные меры для туристов из России

Об этом заявил руководитель Союза инфекционистов страны. Свыше 12 тысяч заболевших – таковы теперь ежедневные сводки. Это максимальный показатель, с начала июля он увеличился почти втрое.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям. Потому не исключено, что российским туристам, планирующим отдых в Турции, придется еще пересмотреть свои планы.
В Башкирии же от коронавируса скончались еще 6 человек. Прирост заболевших за последние сутки составил 248 пациентов. Еще у 128 жителей региона диагностирована внебольничная пневмония.