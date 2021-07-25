В Турции предложили ужесточить антиковидные меры для туристов из России

Об этом заявил руководитель Союза инфекционистов страны. Свыше 12 тысяч заболевших – таковы теперь ежедневные сводки. Это максимальный показатель, с начала июля он увеличился почти втрое.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям. Потому не исключено, что российским туристам, планирующим отдых в Турции, придется еще пересмотреть свои планы.

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В Башкирии же от коронавируса скончались еще 6 человек.  Прирост заболевших за последние сутки составил 248 пациентов. Еще у 128 жителей региона диагностирована внебольничная пневмония.

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