В Уфе отпраздновали 325-летие Военно-морского флота России

325 лет ВМФ. Сегодня в стране отмечается юбилей создания Военно-морского флота. В Уфе традиционно праздничные мероприятия прошли в парке Победы. Здесь установлена рубка подводной лодки, где выбиты имена военнослужащих из Башкортостана, погибших при исполнении воинского долга.
На этом месте в последнее воскресенье июля из года в год встречаются боевые товарищи. В рядах ВМФ России службу прошли десятки тысяч уроженцев республики. И для многих из них дата является семейным праздником.
В торжественной обстановке активистам морского собрания были вручены благодарственные письма от Госсобрания республики, а также юбилейные медали в честь знаменательной даты. За всю историю ВМФ более 30 уроженцев республики стали адмиралами. Немало и тех, кто внес вклад в развитие отечественного флота. На борту атомной подлодки «Ленинский Комсомол», которая впервые в истории прошла подо льдами Арктики к Северному полюсу, было двое наших земляков.