В Уфе отпраздновали 325-летие Военно-морского флота России

325 лет ВМФ. Сегодня в стране отмечается юбилей создания Военно-морского флота. В Уфе традиционно праздничные мероприятия прошли в парке Победы. Здесь установлена рубка подводной лодки, где выбиты имена военнослужащих из Башкортостана, погибших при исполнении воинского долга.

На этом месте в последнее воскресенье июля из года в год встречаются боевые товарищи. В рядах ВМФ России службу прошли десятки тысяч уроженцев республики. И для многих из них дата является семейным праздником.