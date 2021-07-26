В Башкирии стали меньше умирать от алкогольного отравления

В Башкирии значительно снизилась смертность от отравления алкоголем. Данные статистики привёл Радий Хабиров в своих социальных сетях.
Так, в 2018 году от алкогольного отравления погибло 211 человек, в 2019 – уже 104. А вот в 2020 году этот показатель намного снизился – по этой причине погибли 73 человека.
Глава Башкирии отметил, что такие показатели были достигнуты сознательностью граждан, а также антиалкогольной политикой. Сейчас в республике на важные праздники вводится «сухой закон». Например, алкоголь не продавали в сабантуи, Последний звонок, День молодежи и День знаний. Также в республике успешно проходит конкурс «Трезвое село».