В республике стартовала акция #выбирайБашкортостан

Ее цель – поддержка внутреннего туризма и знакомство с регионом в целом. Блогер и амбассадор Башкирии Раис Габитов запустил в Instagram флешмоб, в котором рассказал о горе Рассыпной и водопаде Куперля.

Акцию поддержали чиновники, журналисты, общественные деятели и другие пользователи соцсетей. Например, журналист информагенства «Башинформ» Станислав Шахов предложил насладиться красотами геопарка «Торатау». Член Общественной палаты республики Ирина Сухарева рассказала об озере-роднике Сарве.