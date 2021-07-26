В республике стартовала акция #выбирайБашкортостан

Ее цель – поддержка внутреннего туризма и знакомство с регионом в целом. Блогер и амбассадор Башкирии Раис Габитов запустил в Instagram флешмоб, в котором рассказал о горе Рассыпной и водопаде Куперля.
Акцию поддержали чиновники, журналисты, общественные деятели и другие пользователи соцсетей. Например, журналист информагенства «Башинформ» Станислав Шахов предложил насладиться красотами геопарка «Торатау». Член Общественной палаты республики Ирина Сухарева рассказала об озере-роднике Сарве.
Бывший глава республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов тоже не остался в стороне и под хештегом #выбирайБашкортостан посвятил последний пост в своих соцсетях скале Уклы-Кая в Гафурийском районе.