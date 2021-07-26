Спрятал кольцо во рту: в Уфе подросток пытался ограбить ювелирный магазин

В Уфе произошла попытка ограбить ювелирный магазин. 17-летний юноша пришёл за покупками, но вскоре стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает Mash Batash, молодой человек попросил продавщицу показать несколько ювелирных украшений. Доверчивая девушка выложила перед «покупателем» кольца, но вскоре заметила, что одного не хватает.

Сотрудница магазина сразу вызвала росгвардейцев, которые задержали парня. Оказалось, находчивый уфимец прятал украденное колечко во рту. К слову, стоимость украшения оценивается в 40 тысяч рублей.