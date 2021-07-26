Жители Башкирии стали вдвое чаще обращаться в Росреестр онлайн

Так, за первое полугодие поступило около 300 тысяч заявлений на регистрацию прав собственности, из них только 125 тысяч – в электронном виде. В Управлении Росреестра такой рост объясняют наличием ряда преимуществ при онлайн-обслуживании.

Это сокращенный срок обработки, не превышающий двух-трех дней, и 30-процентная скидка для физлиц по госпошлине. В качестве немаловажных факторов отметили и минимум коррупционных рисков. Кроме того, ведомство разработало новую концепцию цифровизации на ближайшие два года. На базе программы разработают сервисы для быстрого оформления недвижимости и поиска земли.

Фото №1 - Жители Башкирии стали вдвое чаще обращаться в Росреестр онлайн

Доля электронных заявлений за первое полугодие этого года возросла на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан 
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