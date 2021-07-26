В Башкирию прибыла вакцина «Спутник Лайт»

Сегодня, 26 июля, в правительстве Башкирии на оперативном совещании обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в республике. Так, министр здравоохранения сообщил о ходе вакцинации в Башкирии.

Стало известно, что в республику прибыла вакцина «Спутник Лайт». Первая партия сейчас проходит все необходимые проверки. Вскоре ожидается появление вакцины в прививочных пунктах.

«Спутник Лайт», в том числе, может быть рекомендован для повторной вакцинации. Это четвёртая вакцина, зарегистрированная в России.