Радий Хабиров рассказал о новых ковидных ограничениях в Башкирии

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос новых ковидных ограничений с 26 июля.
Напомним, ранее они откладывались на несколько недель. Но сегодня жители республики уже начали замечать изменения. Так, например, в одном из торговых центров на фуд-корте с посетителей начали требовать соответствующие справки. Об этом уфимцы рассказали в социальных сетях.
Однако, такие действия оказались преждевременными. На совещании Радий Хабиров уточнил у руководителя Роспотребнадзора Анны Казак, нужны ли новые ограничения. Она отметила, что ее коллеги пока не видят рисков заражения для населения.
После этого руководитель республики принял решение: кафе, фитнес-клубы, рестораны и салоны красоты вводить систему посещения по справкам и QR-кодам не будут.
На данный момент в Башкирии было зарегистрировано за весь период 46961 человек, которые переболели коронавирусом. По словам Максима Забелина, регистрируется повышение количества заболевших на 4,9%. Полностью прошло вакцинацию от коронавируса более 577 тысяч человек. Кроме того, в Башкортостан прибыла вакцина «Спутник Лайт». Скоро она станет доступной в точках проведения вакцинации.