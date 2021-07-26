Радий Хабиров рассказал о новых ковидных ограничениях в Башкирии

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос новых ковидных ограничений с 26 июля.

Напомним, ранее они откладывались на несколько недель. Но сегодня жители республики уже начали замечать изменения. Так, например, в одном из торговых центров на фуд-корте с посетителей начали требовать соответствующие справки. Об этом уфимцы рассказали в социальных сетях.

Однако, такие действия оказались преждевременными. На совещании Радий Хабиров уточнил у руководителя Роспотребнадзора Анны Казак, нужны ли новые ограничения. Она отметила, что ее коллеги пока не видят рисков заражения для населения.

После этого руководитель республики принял решение: кафе, фитнес-клубы, рестораны и салоны красоты вводить систему посещения по справкам и QR-кодам не будут.

У нас сегодня 26-ое число. Доведите тогда до предприятий, что никаких мер не будем применять. Сейчас пусть все работают в прежнем режиме. Но, разумеется, пусть соблюдают требования, которые уже есть. Такое решение принимаем. Радий Хабиров