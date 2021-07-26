«Это разгильдяйство»: Радий Хабиров о заражении COVID-19 в детских лагерях

Сегодня, 26 июля, в правительстве Башкирии на оперативном совещании обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото №1 - «Это разгильдяйство»: Радий Хабиров о заражении COVID-19 в детских лагерях

Стало известно, что в 10 детских лагерях Башкирии зафиксировано заражение коронавирусной инфекцией. В некоторых лагерях были серьёзно нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

Радий Хабиров отметил, что руководители, допустившие заражение детей, должны быть уволены.

Проанализируйте ситуацию по школьным лагерям. Те руководители, которые это допустили, должны быть уволены. Это разгильдяйство приведет к тому, что мы можем детей без отдыха оставить. Это ваша недоработка, привела к тому, что лагерь закрыли. Я поручаю Минобразования мобилизоваться, немедленно отправиться по лагерям. Встряхните там людей, расслабились. Остальные должны понимать, что шуток нет. Я не хочу сворачивать отдых.

Радий Хабиров 
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