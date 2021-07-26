«Это разгильдяйство»: Радий Хабиров о заражении COVID-19 в детских лагерях

Проанализируйте ситуацию по школьным лагерям. Те руководители, которые это допустили, должны быть уволены. Это разгильдяйство приведет к тому, что мы можем детей без отдыха оставить. Это ваша недоработка, привела к тому, что лагерь закрыли. Я поручаю Минобразования мобилизоваться, немедленно отправиться по лагерям. Встряхните там людей, расслабились. Остальные должны понимать, что шуток нет. Я не хочу сворачивать отдых.

Радий Хабиров