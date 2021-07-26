Эксперты сообщают о снижении уровня интеллекта у переболевших COVID-19

«Известия» со ссылкой на исследование британских ученых, которые изучили влияние COVID-19 на когнитивные способности людей, сообщают, что у переболевших коронавирусом может значительно снизиться уровень интеллекта.

Было проведено специальное исследование, в котором приняли участие 80 тысяч человек. При этом 12 тысяч из испытуемых перенесли коронавирусную инфекцию. Те пациенты, которым пришлось некоторое время лежать под аппаратом ИВЛ, демонстрировали сниженные когнитивные способности. Некоторые пациенты жаловались на «туман» в голове и не могли справиться с логическими заданиями.