В Башкирии коронавирус унёс жизни ещё 6 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки было выявлено ещё 253 человека с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 46 961. При этом с выздоровлением было выписано только 32 пациента, а за всё время – 43 135. Смертью закончилось ещё 6 случаев заболевания коронавирусом (за всё время – 734).
В России за сутки выявили 23 239 человек с коронавирусом (6 149 780), выздоровели – 16 200 (5 506 834), скончались – 727 (154 601).