В Башкирии коронавирус унёс жизни ещё 6 пациентов

Так, в Башкирии за последние сутки было выявлено ещё 253 человека с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 46 961. При этом с выздоровлением было выписано только 32 пациента, а за всё время – 43 135. Смертью закончилось ещё 6 случаев заболевания коронавирусом (за всё время – 734).