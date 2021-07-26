Радий Хабиров уволил директоров лагерей из-за вспышек коронавируса

Вы проанализируйте, пожалуйста, по школьным лагерям. Те руководители, которые допустили, должны быть уволены. Мне лично доложите, ладно? Это разгильдяйство, по-другому не скажу, оно приведет к тому, что прошлый год мы оставили детей без школьного отдыха, а у нас впереди еще, на минуточку, целый летний месяц, прекрасный, замечательный целый месяц. Дети могли бы отдохнуть. Ваша недоработка привела к тому, что мы целый лагерь вынуждены были закрыть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан