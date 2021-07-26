Радий Хабиров уволил директоров лагерей из-за вспышек коронавируса

Радий Хабиров уволил директоров 10 летних оздоровительных лагерей, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Об этом глава Башкортостана заявил на оперативном совещании в правительстве республики.
В детском оздоровительном учреждении «Чайка» коронавирусная инфекция подтвердилась у 45 детей и одного сотрудника. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Административные материалы переданы в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководитель республики потребовал взять на контроль ситуацию с заболеваемостью в детских лагерях.
Глава Башкортостана объяснил, что жесткие меры помогут «встряхнуть тех, кто расслабился». Ограничения, которые должны были вступить в силу с 26 июля, снова перенесли. Со 2 августа в республике не будут госпитализировать больных, у которых не будет справки о вакцинации. Исключение будет сделано только для пациентов с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более подробно расскажем в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.