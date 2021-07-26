Российские спортсмены завоевали бронзу Олимпиады в прыжках с вышки

Сегодня, в пятый день Олимпийских игр в Токио, российский дуэт замкнул тройку призеров в синхронных прыжках с вышки. А наша сборная по волейболу обыграла сборную США со счетом 3:1.

Напомним, в тренерский штаб национального коллектива входит Игорь Шулепов, который является главным тренером уфимской команды «Урал».

И сегодня на телеканале БСТ не пропустите прямой эфир программы «Уфа-Токио. Олимпиада 2020». Когда болеть за наших? Кто тренирует олимпийских чемпионов и как сказывается на спортсменах отсутствие зрителей? Начало в 19 часов.

Фото №1 - Российские спортсмены завоевали бронзу Олимпиады в прыжках с вышки

Фото: РИА Новости

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