Житель Башкирии зарубил топором младшего брата

Сотрудники Росгвардии задержали уфимца, который подозревается в совершении жуткого преступления. Мужчину обвиняют в убийстве сводного брата.

Известно, что 23 июля в микрорайоне Шакша очевидцы сообщили, что в многоквартирном доме найдено тело 40-летнего мужчины. Сотрудники Росгвардии сразу усмотрели в смерти несчастного криминальный характер.

Выяснилось, что уфимец стал жертвой своего 51-летнего сводного брата. Мужчина часто высказывал недовольство, что его брат ведёт асоциальный образ жизни. Пьяному уфимцу надоело слушать нравоучения, поэтому он схватил топор и зарубил брата.

Подозреваемый был много раз судим. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.