В Уфе под колёса машин бросается пьяный кинолог-любитель

Как сообщает Mash Batash, мужчина подрабатывает сторожем в садовом товариществе «Ромашка» и периодически увлекается алкоголем. Местные жители хорошо знают мужчину, поэтому стараются не ездить быстро, чтобы случайно не наехать на охранника.

Однако гости садового товарищества о странном способе останавливать «гонщиков» не знают. Так, очевидцы сообщили, что мужчина бросился под их машину. А после логичного возмущения разбил лобовое стекло и набросился на водителя. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что сделал это «ради добра».