В Уфе под колёса машин бросается пьяный кинолог-любитель

В Дёме местный житель придумал странный способ бороться с превышением скорости на дорогах. Мужчина решил останавливать «гонщиков» своим телом.

Фото №1 - В Уфе под колёса машин бросается пьяный кинолог-любитель

Как сообщает Mash Batash, мужчина подрабатывает сторожем в садовом товариществе «Ромашка» и периодически увлекается алкоголем. Местные жители хорошо знают мужчину, поэтому стараются не ездить быстро, чтобы случайно не наехать на охранника.

Однако гости садового товарищества о странном способе останавливать «гонщиков» не знают. Так, очевидцы сообщили, что мужчина бросился под их машину. А после логичного возмущения разбил лобовое стекло и набросился на водителя. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что сделал это «ради добра».

Видео: Mash Batash

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