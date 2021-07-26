В Башкирии похитили 29-летнего работника автосервиса

В городе Туймазы были задержаны трое мужчин от 33 до 50 лет. Их подозревают в похищении человека, вымогательстве и создании организованной группировки.

Фото №1 - В Башкирии похитили 29-летнего работника автосервиса

В конце июля – начале июня этого года мужчины обманом похитили 29-летнего работника автосервиса. Они вывезли парня в безлюдное место, где избили и потребовали деньги. Опасаясь за свою жизнь, мужчина пообещал отдать деньги через 2 дня. Нападавшие требовали от рабочего 1,6 млн рублей.

Через несколько дней мужчины вновь нашли парня, снова избили и потребовали отдать деньги вечером. Однако пострадавший успел обратиться в правоохранительные органы. Подозреваемых задержали, у них были найдены улики, указывающие на причастность к преступлению, а также оружие и боеприпасы. Сейчас ведутся следственные действия.

В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проводят дальнейшие мероприятия, направленные на сбор доказательной базы, установление других участников преступной группы, а также их проверку на причастность к иным преступлениям.

пресс-служба СК РФ по РБ 
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна