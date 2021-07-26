В Башкирии похитили 29-летнего работника автосервиса

В городе Туймазы были задержаны трое мужчин от 33 до 50 лет. Их подозревают в похищении человека, вымогательстве и создании организованной группировки.

В конце июля – начале июня этого года мужчины обманом похитили 29-летнего работника автосервиса. Они вывезли парня в безлюдное место, где избили и потребовали деньги. Опасаясь за свою жизнь, мужчина пообещал отдать деньги через 2 дня. Нападавшие требовали от рабочего 1,6 млн рублей.

Через несколько дней мужчины вновь нашли парня, снова избили и потребовали отдать деньги вечером. Однако пострадавший успел обратиться в правоохранительные органы. Подозреваемых задержали, у них были найдены улики, указывающие на причастность к преступлению, а также оружие и боеприпасы. Сейчас ведутся следственные действия.