Вспышки коронавируса в лагерях и новые ограничения: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Нет вакцинации – нет госпитализации. В Башкортостане со 2 августа вступят в силу новые правила, исключения сделают только для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве, которое провел глава региона Радий Хабиров. Он распорядился уволить директоров 10 летних детских лагерей, в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
Радий Хабиров уволил директоров 10 летних оздоровительных лагерей, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. В детском оздоровительном учреждении «Чайка» диагноз COVID-19 подтвердился у 45 детей и одного сотрудника. Материалы переданы в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководитель республики потребовал взять ситуацию на контроль.
Коронавирусные ограничения, которые должны были вступить в силу сегодня, перенесены на неопределенный срок. Со 2 августа заработают новые правила для медицинских организаций. Пациентам без прививки от ковида откажут в плановой госпитализации. Исключения сделают только для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По данным Минздрава, дети в возрасте от 7 до 14 лет также стали чаще болеть коронавирусом, а в возрастной категории 60% – чаще умирать. Никто из тех, кто скончался от осложнений коронавируса, не был вакцинирован.
Радий Хабиров озвучил ряд показателей социально-экономического развития региона по итогам первого полугодия 2021 года. Индекс промпроизводства – 102,2 процента к аналогичному периоду прошлого года. Ввод жилья в январе-июне 2021 года вырос на 25,7 процента. Радий Хабиров назвал путинские нацпроекты локомотивом развития республики.
Также на оперативном совещании обсудили энергообеспечение садовых товариществ. Как отметил Глава Башкортостана, поступают массовые жалобы от жителей республики. В ближайшее время пройдет совещание с участием представителей ресурсоснабжающих организаций, где будут выработаны решения.