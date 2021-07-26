Вспышки коронавируса в лагерях и новые ограничения: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Нет вакцинации – нет госпитализации. В Башкортостане со 2 августа вступят в силу новые правила, исключения сделают только для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве, которое провел глава региона Радий Хабиров. Он распорядился уволить директоров 10 летних детских лагерей, в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Радий Хабиров уволил директоров 10 летних оздоровительных лагерей, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. В детском оздоровительном учреждении «Чайка» диагноз COVID-19 подтвердился у 45 детей и одного сотрудника. Материалы переданы в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководитель республики потребовал взять ситуацию на контроль.

Вы проанализируйте, пожалуйста, по школьным лагерям. Те руководители, которые допустили, должны быть уволены. Мне лично доложите, ладно? Это разгильдяйство, по-другому не скажу, оно приведет к тому, что прошлый год мы оставили детей без школьного отдыха, а у нас впереди еще, на минуточку, целый летний месяц, прекрасный, замечательный целый месяц. Дети могли бы отдохнуть. Ваша недоработка привела к тому, что мы целый лагерь вынуждены были закрыть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Коронавирусные ограничения, которые должны были вступить в силу сегодня, перенесены на неопределенный срок. Со 2 августа заработают новые правила для медицинских организаций. Пациентам без прививки от ковида откажут в плановой госпитализации. Исключения сделают только для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На прошлой неделе мы собирали общественный совет Министерства здравоохранения и наш оперативный штаб министерства, и, по мнению главных врачей, наших специалистов, необходимо ввести положение такое, как при плановой госпитализации, за исключением онкологической и кардиологической помощи. Это позволит снизить риски возникновения очагов и обеспечит непрерывность оказания помощи. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

По данным Минздрава, дети в возрасте от 7 до 14 лет также стали чаще болеть коронавирусом, а в возрастной категории 60% – чаще умирать. Никто из тех, кто скончался от осложнений коронавируса, не был вакцинирован.

Радий Хабиров озвучил ряд показателей социально-экономического развития региона по итогам первого полугодия 2021 года. Индекс промпроизводства – 102,2 процента к аналогичному периоду прошлого года. Ввод жилья в январе-июне 2021 года вырос на 25,7 процента. Радий Хабиров назвал путинские нацпроекты локомотивом развития республики.

В сфере жилищного строительства возвести не менее 2,6 млн квадратных метров жилья. В том числе за счет инфраструктурных и дорожных объектов в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске, Стерлитамаке и Салавате. В сфере благоустройства городской среды в этом году нужно благоустроить 146 дворовых территорий. Ильшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан

Это, по сути, локомотив развития нашей республики. По крайней мере в социальной сфере. Поэтому очень большое спасибо. Я посмотрел, у нас и уровень выше, чем в прошлом году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан