В Уфе эксперты рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна

4-летний мальчик разбился, выпав из окна 9 этажа. Трагедия произошла в Стерлитамаке. Известно, что ребенок находился дома с матерью, братом и годовалой сестренкой. Пока мама готовила на кухне, малыш взял стул и поднялся на подоконник. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По данным Госкомитета по ЧС, это уже шестая смерть с начала года в результате падения из окна. Виной тому – москитная сетка. Как обезопасить детей?
У Алины Шобуховой трёхлетний сын и два шебутных кота. Одной за всеми не усмотришь, признаётся девушка. Поэтому и безопасности молодая мама уделяет особое внимание.
С начала года погибли уже шесть маленьких детей, ещё 17 получили травмы. Причины трагедий – противомоскитные сетки на пластиковых окнах. Эти кадры с камер видеонаблюдения были сняты в марте. Пятилетний малыш выпал из окна 12-го этажа. Выжил чудом. Спас снежный покров. Но чаще происходит по-другому. Большая часть детей с такими травмами умирает еще до приезда врачей. Остальные месяцами лежат в стационаре.
Врачи предупреждают: детей, выпавших из окон, переворачивать и брать на руки нельзя. Есть вероятность усугубить переломы или повредить внутренние органы обломками костей при их смещении. Свидетелям трагедии медики рекомендуют сразу же вызвать скорую. От подобного случая не застрахована ни одна семья, где есть маленький ребенок.
Москитная сетка – не защита. Она лишь создают иллюзию безопасности. Хватит и веса годовалого ребенка, чтобы сетка не выдержала. Это чаще всего и становится причиной падения детей из окон. В жару, открывая окна настежь, родители рискуют жизнью своего чада. И даже самая прочная сетка не рассчитана на вес ребенка.
Поэтому защита детей должна быть максимально надежной. Вариантов несколько. Например, ручка с замком или накладной замок-блокировщик. Один поворот ключа – и раму уже не открыть. Да и стоят защитные механизмы недорого. Главное, не оставлять ключ в замке, чтобы ребенок не смог открыть окно. А некоторые застройщики уже сдают новостройки с защищёнными окнами.
Но какой бы надежной ни была защита, родителям важно объяснять детям, какую опасность представляют окна, и не устраивать на подоконниках посиделки. Куда безопаснее любоваться и изучать природу напрямую без стекла – на прогулке.