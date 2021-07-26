В Башкирии благодаря санавиации спасли новорожденных двойняшек

Двойняшек из Куюргазинского района удалось спасти благодаря санавиации. Малыши появились на свет раньше срока, и им понадобилась срочная госпитализация в уфимскую клинику.
Чтобы ускорить медицинскую помощь, в регионе планируется возведение еще шести вертолетных площадок. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Размещение предусмотрено в городах Нефтекамск, Баймак, Сибай, Октябрьский, а также в селах Аскино и Месягутово.
Сейчас в республике действуют четыре площадки для вертолетов: две в Уфе и по одной в Стерлитамаке и Белорецке. Только за первое полугодие санитарная авиация в республике совершила 105 вызовов.