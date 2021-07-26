В центре Уфы завершат еще два долгостроя

Сразу 2 уфимских долгостроя в центре города могут наконец завершить. Работы ведутся в нашумевшей многоэтажке на пересечении улиц Ленина и Чернышевского, ещё один дом ждут дольщики на улице Энгельса. На первом объекте сейчас изучают, не сказалось ли пагубно время на безопасности здания, на втором уже вовсю работают строители. Завершить стройки взял на себя Фонд защиты прав дольщиков.

Выстоит ли недостроенное здание, которое много лет стоит без движения, выяснят изыскатели. Дом начали возводить почти 20 лет назад. В 2012 году истекло разрешение на строительные работы. Успели завершить только часть многоэтажки. А 87 дольщиков остались без квартир.

Сейчас рабочие забирают грунт из-под фундамента, чтобы проверить качество земли – за несколько лет могли произойти геологические процессы, грозящие целостности построек. Результаты будут позже. Где необходимо укрепление, пока только предположения.

Предварительно стоимость достройки – 515 миллионов рублей. По словам специалистов, это меньше, чем возведение здесь нового здания. Застройщиком сейчас стал республиканский Фонд защиты прав дольщиков.

Мы полностью вступили в права и являемся застройщиками. Будем полностью достраивать этот дом. В фонде зарезервировано 88% федеральных денег и 12% республиканских. Планируем завершить в 2022 году. Олег Султанов, и.о. генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Республики Башкортостан

Другой объект в историческом центре, на улице Энгельса. Дом обещали сдать 7 лет назад. Здесь уже обследования проведены, вопросы были по пожарной безопасности и по архитектуре, заменили утеплитель, оконные рамы, ведутся строительные работы.

Все основные работы ведутся. Постройку планируем закончить в четвёртом квартале этого года, в 21-м году. Рубен Асланян, генеральный директор генеральной подрядной организации