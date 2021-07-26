На предприятиях Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса

Антиковидные ограничения в республике вновь перенесли, теперь уже на неопределенный срок. В кино, рестораны и в междугородние автобусы будут пускать без прививок. При этом масочный режим сохраняется. Как отметила глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак, вводить второй пакет ограничений пока нет необходимости.

К тому, что антиковидные ограничения в очередной раз отложат, не были готовы ни проверяющие, ни пассажиры. С самого утра на сайте и в здании автовокзала были развешаны объявления о необходимости предъявить сертификат на кассе. И многие действительно шли за билетами с документами на руках. Для студентки Алсу Рахмановой справка с QR-кодом давно стала универсальным пропуском.

Вообще я не думала, что здесь это действует. Просто засунула на всякий случай, и вот все-таки пригодилось. Без него не прокатывает, передо мной двум людям отказали продавать билет. Алсу Рахманова

Быть вакцинированным сейчас выгодно во всех смыслах. С сертификатом на руках открыты любые двери, нет необходимости каждый раз тратить деньги на анализ ПЦР. И самое главное – человек получает иммунитет к вирусу.

Организовать мобильный пункт для сотрудников можно в любой организации, где число желающих – от 25 и выше. Сегодня второй компонент «Спутника V» делали работники уфимского «Стеклонита».

Поэтому и прививаемся, потому что последствия очень тяжелые. Я видел состояние больных, тяжеловато. Лучше прививаться. Вадим Аборнев, ведущий инженер АО «Стеклонит»

Правда, очередь к медкабинету заметно больше, чем в первый раз. С десяток сотрудников решились на первый компонент вакцины.

С коллегами тоже общалась, в принципе, первый компонент делали, все хорошо, поэтому сейчас опасений нет, рабочему графику не помещает. Рита Шакирова, сотрудник отдела логистики АО «Стеклонит»

Приказом по предприятию введен день отдыха – следующий день после вакцинации. На сегодня у нас 570 сотрудников, 112 вакцинировано, что составляет почти 20%. Светлана Крупцева, начальник управления по работе с персоналом АО «Стеклонит»

Гораздо лучше ситуация обстоит в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. На сегодня уже более 50% учителей и еще больше воспитателей привиты от COVID-19. Что вполне объяснимо: ведь как, если не собственным примером, показать важность вакцинации?

Большинство родителей также сознательно отнеслись и сделали прививку. Потому что только совместными усилиями мы можем избавиться от этого недуга, уберечь близких, любимых и все человечество. Светлана Ладыгина, учитель начальных классов школы №147

Для чего мы и активизируем вопрос вакцинации наших педагогов, чтобы вообще вопрос дистанционного обучения не вставал в наших школах. Нам надо создать в системе образования такую среду «ковид фри». Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан