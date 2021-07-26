На предприятиях Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса

Антиковидные ограничения в республике вновь перенесли, теперь уже на неопределенный срок. В кино, рестораны и в междугородние автобусы будут пускать без прививок. При этом масочный режим сохраняется. Как отметила глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак, вводить второй пакет ограничений пока нет необходимости.
К тому, что антиковидные ограничения в очередной раз отложат, не были готовы ни проверяющие, ни пассажиры. С самого утра на сайте и в здании автовокзала были развешаны объявления о необходимости предъявить сертификат на кассе. И многие действительно шли за билетами с документами на руках. Для студентки Алсу Рахмановой справка с QR-кодом давно стала универсальным пропуском.
Быть вакцинированным сейчас выгодно во всех смыслах. С сертификатом на руках открыты любые двери, нет необходимости каждый раз тратить деньги на анализ ПЦР. И самое главное – человек получает иммунитет к вирусу.
Организовать мобильный пункт для сотрудников можно в любой организации, где число желающих – от 25 и выше. Сегодня второй компонент «Спутника V» делали работники уфимского «Стеклонита».
Правда, очередь к медкабинету заметно больше, чем в первый раз. С десяток сотрудников решились на первый компонент вакцины.
Гораздо лучше ситуация обстоит в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. На сегодня уже более 50% учителей и еще больше воспитателей привиты от COVID-19. Что вполне объяснимо: ведь как, если не собственным примером, показать важность вакцинации?
В республике вакцинировано почти 900 тысяч человек, что пока не превышает даже половину от общего числа жителей. На днях Владимир Путин поставил задачу ускорить темпы и привить не менее 80% населения для выработки коллективного иммунитета. Обозначены и сроки – не позднее 1 ноября этого года.