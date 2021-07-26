Участница Олимпиады от Башкирии поделилась впечатлениями

Настроение отличное, 30-го вылетаем в Токио. Здесь созданы все условия и прекрасная гребная база, шикарный гребной канал. Башкирия, болей за меня, я чувствую вашу поддержку!

Варвара Баранова, участница Олимпийских игр в Токио по гребле на байдарках и каноэ