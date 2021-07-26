Участница Олимпиады от Башкирии поделилась впечатлениями

В пятый день Олимпийских игр в Токио российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро в сабле. Также первыми стали наши гимнасты в мужском многоборье. Есть золото в тхэквондо. А российские волейболисты обыграли сборную США со счетом 3:1.
Напомним, в тренерский штаб национального коллектива входит Игорь Шулепов, который является главным тренером уфимской команды «Урал». Завтра в полуфинале гребного слалома в женском каяке выступит башкирская спортсменка Алсу Миназова. А Александр Сергеев и Варвара Баранова, выступающие за республику параллельным зачетом в гребле на байдарках и каноэ, в эти дни находятся на сборах в Приморском крае. Но уже скоро спортсмены вылетают в Токио на Игры. Свои выступления гребцы начинают 3 августа. А пока Варвара Баранова поделилась с нашим телеканалом эксклюзивным видео базы для тренировок.