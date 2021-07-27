В Башкирии фотофиксация вывоза мусора составила 99,5%

В республике фотофиксация охватывает 99,5 процентов фактов вывоза ТКО. Таковы данные за июль этого года. Цифры были озвучены на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как отметил премьер-министр Башкирии, с начала мусорной реформы в регионе провели большую работу, но на повестке дня остаются вопросы своевременного вывоза мусора, уборки прилегающих территорий, а также обустройства контейнеров и контейнерных площадок.

Фото №1 - В Башкирии фотофиксация вывоза мусора составила 99,5%

Андрей Назаров дал Министерству природопользования и экологии Башкирии поручение организовать работу по наведению чистоты в городах и районах совместно с регоператорами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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