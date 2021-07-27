В Башкирии фотофиксация вывоза мусора составила 99,5%

В республике фотофиксация охватывает 99,5 процентов фактов вывоза ТКО. Таковы данные за июль этого года. Цифры были озвучены на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.
Как отметил премьер-министр Башкирии, с начала мусорной реформы в регионе провели большую работу, но на повестке дня остаются вопросы своевременного вывоза мусора, уборки прилегающих территорий, а также обустройства контейнеров и контейнерных площадок.
Андрей Назаров дал Министерству природопользования и экологии Башкирии поручение организовать работу по наведению чистоты в городах и районах совместно с регоператорами по обращению с твердыми коммунальными отходами.