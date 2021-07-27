В Башкирии полностью вакцинировано от коронавируса более 570 тысяч жителей

К ноябрю текущего года в Башкортостане планируют привить 80 процентов населения. Об этом сообщили на совещании по вопросам хода вакцинации населения против коронавируса.

Как отметил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, показатели распространения вируса в регионе не позволяют сделать вывод о снижении интенсивности заболеваемости. На сегодняшний день лишь 30 процентов населения имеют иммунитет к болезни. Полностью завершили вакцинацию в регионе более 570 тысяч человек, из них старше 60 – почти 180 тысяч. В республику за все время поставили более 1 миллиона доз вакцины.

Фото №1 - В Башкирии полностью вакцинировано от коронавируса более 570 тысяч жителей

Последствия гораздо серьезнее, чем какие-то последствия, связанные с вакциной, есть и летальные исходы. Вакцинированные если и болеют, то в легкой форме. Выбор очевиден. При этом нам еще далеко до коллективного иммунитета.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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