Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

В Токио 23 июля стартовали XXXII летние Олимпийские игры. За Россию выступают пятеро спортсменов из Башкортостана.



Когда болеть за наших ребят? Кто тренирует олимпийских чемпионов? Каково это - выступать в составе ОКР без своего флага и гимна? Как сказывается на спортсменах отсутствие зрителей?



Об этом и многом другом поговорили с министром спорта Башкортостана Русланом Хабибовым и другими известными спортсменами региона в прямом эфире на телеканале БСТ.

Что мы ждем от олимпиады в Токио?

Хороших интересных игр и достойное участие нашей сборной, которая в этот раз называется ОКР. На сегодняшний день мы находимся на 4 месте в общем зачете.

5 спортсменов из Башкортостана - это много или мало?

Все познается в сравнении. В прошлые игры у нас было 4 спортсмена, в этот раз - 5. То есть, можно сделать вывод о положительной динамике. В общей сложности более 300 спортсменов борются за Россию.

Насколько тяжело спортсмену выступать без российского флага?

Это тяжело, но, с другой стороны, дает определенную злость, желание показать сильный результат. Все и так понимают, что наши ребята - из России.

Как подобные ограничения влияют на спортсменов?

Они готовы ко всему. Если ты вдруг не готов, то лучше остаться дома. Все находятся в одинаковых условий, все понимают, для чего они приехали туда. В Пхенчхане, например, российских атлетов фотографировали на каждом шагу, чтобы удостовериться, что никто не достанет российский флаг.

Могут ли успехи спортсменов по гребному слалому помочь в строительстве гребного канала?

На сегодняшний день у нас очень хороший спортивный резерв и по гребле, и по гребному слалому. Инфраструктура нужна. Уже сейчас решен вопрос строительства такого канала в районе за счет федерального источника в районе 250 миллионов. Рассчитано, что канал начнут строить в 2022 году, а уже в 2023 году в планах завершение его строительства.

Когда в Башкортостане появится центр гимнастики?

Более 450 миллионов рублей на его строительство в Уфе было привлечено еще в прошлом декабре. Сейчас Россия - лидер по спортивной гимнастике в мире. Также в следующем году будет открыт и новый футбольный манеж.

Что сделать, чтобы воспитанники спорта оставались в республике? Над чем стоить поработать?

За последние несколько лет сильно улучшились условия для спортсменов. В течение 3 лет не наблюдалось практически ни одного случая отъезда спортсмена в другой регион или страну.

Есть шансы у России на олимпиаде в Токио попасть в ТОП-3?

Пока предполагать рано. Но многие спортсмены верят, что такое вполне возможно. Надо понимать, что некоторые спортсмены переболели коронавирусом, который значительно влияет на объем легких. Поэтому эта олимпиада - одна из тяжелых.

Будет ли обустроена фан-зона в Башкортостане для просмотра игр?

Да, такая зона организована в Центре спортивной подготовки, где можно будет посмотреть за успехами наших спортсменов.

Как обстановка в Токио?

Наши спортсмены говорят, что обстановка вполне тренировочная. Хорошо кормят, устроились ребята тоже хорошо.

Что принесли победы Тимура Сафина?

Все дети знают Сафина, он их кумир. Именно поэтому ребята устремились заниматься фехтованием. В секциях фехтования наблюдали значительный наплыв, которого не было в прошлые годы.

Насколько был справедлив отбор спортсменов в Токио?

Многие спортсмены, к сожалению, не попали на олимпиаду, так как не смогли восстановиться после коронавируса. Так, например, Тимур Сафин не смог попасть в Катар (один из отборочных этапов) из-за положительного теста ПЦР.

Каких успехов ждут от гребцов из России?

Есть надежда, что нашим спортсменам повезет с погодой. Сейчас на Японию надвигается тайфун, уже перенесена академическая гребля. Вода должна быть идеальной и спокойной, полный штиль. Так, в Краснодаре часто переносят весенние соревнования из-за южного ветра.

Как развивается гребля в Башкортостане?