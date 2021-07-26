Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

В Токио 23 июля стартовали XXXII летние Олимпийские игры. За Россию выступают пятеро спортсменов из Башкортостана.

Когда болеть за наших ребят? Кто тренирует олимпийских чемпионов? Каково это - выступать в составе ОКР без своего флага и гимна? Как сказывается на спортсменах отсутствие зрителей?

Об этом и многом другом поговорили с министром спорта Башкортостана Русланом Хабибовым и другими известными спортсменами региона в прямом эфире на телеканале БСТ.

Фото №1 - Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

Что мы ждем от олимпиады в Токио?

Хороших интересных игр и достойное участие нашей сборной, которая в этот раз называется ОКР. На сегодняшний день мы находимся на 4 месте в общем зачете.

5 спортсменов из Башкортостана - это много или мало?

Все познается в сравнении. В прошлые игры у нас было 4 спортсмена, в этот раз - 5. То есть, можно сделать вывод о положительной динамике. В общей сложности более 300 спортсменов борются за Россию. 

Фото №2 - Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

Насколько тяжело спортсмену выступать без российского флага?

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Это тяжело, но, с другой стороны, дает определенную злость, желание показать сильный результат. Все и так понимают, что наши ребята - из России. 

Как подобные ограничения влияют на спортсменов?

Они готовы ко всему. Если ты вдруг не готов, то лучше остаться дома. Все находятся в одинаковых условий, все понимают, для чего они приехали туда. В Пхенчхане, например, российских атлетов фотографировали на каждом шагу, чтобы удостовериться, что никто не достанет российский флаг. 

Фото №3 - Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

Могут ли успехи спортсменов по гребному слалому помочь в строительстве гребного канала?

На сегодняшний день у нас очень хороший спортивный резерв и по гребле, и по гребному слалому. Инфраструктура нужна. Уже сейчас решен вопрос строительства такого канала в районе за счет федерального источника в районе 250 миллионов. Рассчитано, что канал начнут строить в 2022 году, а уже в 2023 году в планах завершение его строительства.  

Когда в Башкортостане появится центр гимнастики?

Более 450 миллионов рублей на его строительство в Уфе было привлечено еще в прошлом декабре. Сейчас Россия - лидер по спортивной гимнастике в мире. Также в следующем году будет открыт и новый футбольный манеж.

Что сделать, чтобы воспитанники спорта оставались в республике? Над чем стоить поработать?

За последние несколько лет сильно улучшились условия для спортсменов. В течение 3 лет не наблюдалось практически ни одного случая отъезда спортсмена в другой регион или страну. 

Фото №4 - Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

Есть шансы у России на олимпиаде в Токио попасть в ТОП-3?

Пока предполагать рано. Но многие спортсмены верят, что такое вполне возможно. Надо понимать, что некоторые спортсмены переболели коронавирусом, который значительно влияет на объем легких. Поэтому эта олимпиада - одна из тяжелых. 

Будет ли обустроена фан-зона в Башкортостане для просмотра игр?

Да, такая зона организована в Центре спортивной подготовки, где можно будет посмотреть за успехами наших спортсменов. 

Как обстановка в Токио?

Наши спортсмены говорят, что обстановка вполне тренировочная. Хорошо кормят, устроились ребята тоже хорошо. 

Фото №5 - Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

Что принесли победы Тимура Сафина?

Все дети знают Сафина, он их кумир. Именно поэтому ребята устремились заниматься фехтованием. В секциях фехтования наблюдали значительный наплыв, которого не было в прошлые годы. 

Насколько был справедлив отбор спортсменов в Токио?

Многие спортсмены, к сожалению, не попали на олимпиаду, так как не смогли восстановиться после коронавируса. Так, например, Тимур Сафин не смог попасть в Катар (один из отборочных этапов) из-за положительного теста ПЦР. 

Фото №6 - Наши в Токио: все об участии башкирских спортсменов на Олимпиаде в Японии

Каких успехов ждут от гребцов из России?

Есть надежда, что нашим спортсменам повезет с погодой. Сейчас на Японию надвигается тайфун, уже перенесена академическая гребля. Вода должна быть идеальной и спокойной, полный штиль. Так, в Краснодаре часто переносят весенние соревнования из-за южного ветра. 

Как развивается гребля в Башкортостане? 

На данный момент гребной слалом представлен только в Уфе и Учалах. Он требует глобального материально-техническая оснащения: лодки, базы, водоемы со стоячей водой. В Башкортостане достаточное количество необходимых водоемов, не хватает лишь баз, байдарок и каноэ. Они стоят особенно дорого. Сборная республики старается тренироваться на открытой воде, зимой тренировки проходят в Краснодаре. 

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