В России у невыездных должников могут начать отбирать загранпаспорта

В Министерстве внутренних дел России предложили изымать у должников загранпаспорта. Речь о тех гражданах, которые признаны невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

Правительственная комиссия уже одобрила данный законопроект. Полномочиями производить изъятие документа в рамках инициативы наделяются судебные приставы. После исполнения обязательств должник сможет получить свой загранпаспорт обратно в миграционной службе.

Также в соответствии с законопроектом все органы, которые сделали человека невыездным, обязаны будут проинформировать его об этом в течение дня – лично под подпись или по электронной почте.