В Башкирии на необорудованных пляжах утонули двое мужчин

В Башкирии утонули еще двое мужчин. Так, в селе Баженово Бирского района во время купания на озере под воду ушел 57-летний местный житель.
Извлечь мужчину удалось лишь водолазам. Еще один несчастный случай на воде произошел в городе Октябрьском. На озере Ик-куль утонул 36-летний мужчина, купавшийся в не предназначенном для этого месте. Полицейские ведут работу на месте ЧП. Планируется подключить туймазинских водолазов.
Напомним, 25 июля в озере Тёплом в Уфе было найдено тело 30-летней девушки. Погибшую искали с 24-го числа.