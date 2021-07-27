В Башкирии на необорудованных пляжах утонули двое мужчин

В Башкирии утонули еще двое мужчин. Так, в селе Баженово Бирского района во время купания на озере под воду ушел 57-летний местный житель.

Извлечь мужчину удалось лишь водолазам. Еще один несчастный случай на воде произошел в городе Октябрьском. На озере Ик-куль утонул 36-летний мужчина, купавшийся в не предназначенном для этого месте. Полицейские ведут работу на месте ЧП. Планируется подключить туймазинских водолазов.