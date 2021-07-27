В Башкирии нашли жестокого убийцу осужденного в исправительной колонии

32-летнего осужденного, который отбывал срок в исправительной колонии Стерлитамака, безжалостно убили. Следком Башкирии сообщил, что установлен предполагаемый убийца.

Отсутствие осужденного заметили ещё 14 июля. В этот же день начались поиски мужчины. Но вскоре было найдено тело несчастного.

Выяснилось, что он и его 28-летний знакомый работали на свиноферме, которая расположена на территории колонии. Между осужденными возник конфликт, во время которого подозреваемый ударил оппонента деревянным бруском по голове. От полученной травмы заключенный скончался сразу.