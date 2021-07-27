В Башкирии нашли жестокого убийцу осужденного в исправительной колонии

32-летнего осужденного, который отбывал срок в исправительной колонии Стерлитамака, безжалостно убили. Следком Башкирии сообщил, что установлен предполагаемый убийца.
Отсутствие осужденного заметили ещё 14 июля. В этот же день начались поиски мужчины. Но вскоре было найдено тело несчастного.
Выяснилось, что он и его 28-летний знакомый работали на свиноферме, которая расположена на территории колонии. Между осужденными возник конфликт, во время которого подозреваемый ударил оппонента деревянным бруском по голове. От полученной травмы заключенный скончался сразу.
Тогда мужчина закопал тело убитого в одном из загонов для скота. Подозреваемый сознался в содеянном и указал на место, где спрятал тело. Выяснилось, что обвиняемый сидит с 2016 года за двойное убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Тогда его осудили на 22 года лишения свободы.