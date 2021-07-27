Жители Башкирии атаковали Пенсионный фонд

В Стерлитамаке местные жители устроили давку у входа в Пенсионный фонд. Об этом рассказали сами горожане в социальных сетях.
Жители города не соблюдали масочный режим, не придерживались социальной дистанции. Некоторые жаловались на трудности с дыханием и плохое самочувствие. При этом очевидцы отметили, что даже очередь пришедшие не соблюдали, а просто «ломились» внутрь.
На работу ведомства горожане пожаловались Радию Хабирову. Организации процесса приёма не было, посетителям не давали никакую информацию о ходе работы. Даже дозвониться в фонд у горожан не получилось.
Фото: соцсети.