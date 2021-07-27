Жители Башкирии атаковали Пенсионный фонд

В Стерлитамаке местные жители устроили давку у входа в Пенсионный фонд. Об этом рассказали сами горожане в социальных сетях.

Фото №1 - Жители Башкирии атаковали Пенсионный фонд

Жители города не соблюдали масочный режим, не придерживались социальной дистанции. Некоторые жаловались на трудности с дыханием и плохое самочувствие. При этом очевидцы отметили, что даже очередь пришедшие не соблюдали, а просто «ломились» внутрь.

На работу ведомства горожане пожаловались Радию Хабирову. Организации процесса приёма не было, посетителям не давали никакую информацию о ходе работы. Даже дозвониться в фонд у горожан не получилось.

Горячая линия не работает, выяснили что специалист в отпуске. Дозвониться невозможно. Сдать документы на пособие, как оказалось, можно с 11 часов. Большое столпотворение народа в период пандемии! Или пандемии нет? Многие вопросы можно было бы решить по телефону, но дозвониться нереально. Что делать?

жители Стерлитамака 

Фото: соцсети. 

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