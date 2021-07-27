Жители Башкирии атаковали Пенсионный фонд

Горячая линия не работает, выяснили что специалист в отпуске. Дозвониться невозможно. Сдать документы на пособие, как оказалось, можно с 11 часов. Большое столпотворение народа в период пандемии! Или пандемии нет? Многие вопросы можно было бы решить по телефону, но дозвониться нереально. Что делать?

жители Стерлитамака