В районе Башкирии к новому учебному году отремонтируют две школы

В Кушнаренковском районе отремонтируют две школы к новому учебному году. Так, в селе Старокурмашево это первое капитальное обновление здания за 42 года.

Сейчас бригада мастеров занимается отделкой стен, ранее специалисты полностью поменяли электропроводку, впереди замена напольного покрытия. Также в здании появится новый спортзал по нацпроекту «Образование». На ремонт выделили почти 600 000 рублей.