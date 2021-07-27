В районе Башкирии к новому учебному году отремонтируют две школы

В Кушнаренковском районе отремонтируют две школы к новому учебному году. Так, в селе  Старокурмашево это первое капитальное обновление здания за 42 года.

Сейчас бригада мастеров занимается отделкой стен, ранее специалисты полностью поменяли электропроводку, впереди замена напольного покрытия. Также в здании появится новый спортзал по нацпроекту «Образование». На ремонт выделили почти 600 000 рублей.

Фото №1 - В районе Башкирии к новому учебному году отремонтируют две школы

Ремонт начали и в среднеобразовательной школе с. Ахметово.  Решено заменить все 99 окон на сумму порядка 3 миллионов 600 тысяч рублей. Школы должны быть готовы к новому учебного к середине августа.

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