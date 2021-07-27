Ляйсан Утяшева рассказала об отпуске в родном селе Раевка

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вновь проводит отпуск в Башкирии. Вместе с семьёй она приехала в село Раевка Альшеевского района, где живут её нэнэйка и кортотай.

Фото №1 - Ляйсан Утяшева рассказала об отпуске в родном селе Раевка

Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками своими планами на отдых в родных краях. Для телеведущей родное село – место силы, где «вода вкуснее, и запахи как будто ярче».

Здесь и вода вкуснее, и запахи как будто ярче: сено, кумыс, горячий летний воздух… Замечали, он тоже пахнет по-особенному? И этот порывистый ветер. А после огорода, прогулок, взорвавшегося шагомера, костра и бани, я вообще спала как самый настоящий ребенок.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева рассказала, что в этот раз с детьми и мужем Павлом Волей покорила гору Сусактау. Также семья побывала на целебном источнике Изге Гали, что стало уже небольшой традицией.

Я постаралась передать вам частичку этой энергетики… Полный антистресс, детокс, релакс, выражаясь по-инстаграмному.

Ляйсан Утяшева

Фото: liasanutiasheva

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