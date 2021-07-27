Ляйсан Утяшева рассказала об отпуске в родном селе Раевка

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вновь проводит отпуск в Башкирии. Вместе с семьёй она приехала в село Раевка Альшеевского района, где живут её нэнэйка и кортотай.
Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками своими планами на отдых в родных краях. Для телеведущей родное село – место силы, где «вода вкуснее, и запахи как будто ярче».
Ляйсан Утяшева рассказала, что в этот раз с детьми и мужем Павлом Волей покорила гору Сусактау. Также семья побывала на целебном источнике Изге Гали, что стало уже небольшой традицией.
Фото: liasanutiasheva