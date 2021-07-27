Ляйсан Утяшева рассказала об отпуске в родном селе Раевка

Здесь и вода вкуснее, и запахи как будто ярче: сено, кумыс, горячий летний воздух… Замечали, он тоже пахнет по-особенному? И этот порывистый ветер. А после огорода, прогулок, взорвавшегося шагомера, костра и бани, я вообще спала как самый настоящий ребенок.

Ляйсан Утяшева