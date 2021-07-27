В Башкирии самозанятые смогут получать господдержку

Господдержку смогут получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые. В правительстве республики внесли изменения в порядок предоставления субсидий Гарантийного фонда Башкортостана.
Он работает с 2007 года. Бизнесмены и самозанятые могут получить там господдержку в виде поручительств по кредитам и займам. Сейчас размер фонда составляет 600 млн рублей. Планируется довести его капитал до 700 млн рублей.
Также в кабмине задумались над изменением порядка рассмотрения документов на получение господдержки сельскохозяйственными товаропроизводителями. Сроки подачи заявок увеличат с трех до 30 дней.