В Уфе до четырёх полос могут расширить улицу Пугачева

В Уфе улицу Пугачева могут расширить до четырёх полос. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов на оперативном совещании в мэрии города.

По оценкам специалистов, выезд по улице Пугачева слишком загружен. Поэтому планируется реконструкция двух участков – от улицы Бельской до улицы Сочинской и от улицы Бельской до улицы Бородинской. Уже разработана проектная документация. Улицу Пугачева планируется расширить до четырёх полос.