В Уфе до четырёх полос могут расширить улицу Пугачева

В Уфе улицу Пугачева могут расширить до четырёх полос. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов на оперативном совещании в мэрии города.

Фото №1 - В Уфе до четырёх полос могут расширить улицу Пугачева

По оценкам специалистов, выезд по улице Пугачева слишком загружен. Поэтому планируется реконструкция двух участков – от улицы Бельской до улицы Сочинской и от улицы Бельской до улицы Бородинской. Уже разработана проектная документация. Улицу Пугачева планируется расширить до четырёх полос.

Соответствующая документация находится на государственной экспертизе.

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