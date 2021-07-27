Житель Уфы рассказал работодателю об убийстве

26 июля около восьми часов вечера к сотрудникам Росгвардии обратился житель Уфы. Он рассказал, что его сотрудник убил друга.

Фото №1 - Житель Уфы рассказал работодателю об убийстве

Прибывшие правоохранители обнаружили в авто двух уфимцев. Один из них рассказал, что его сотрудник пришёл с заявлением об увольнении. Причина такого решения – убийство.

62-летний мужчина признался, что выпивал с 59-летним знакомым на берегу реки Белой. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого он схватил камень и ударил им друга по голове. От полученной травмы несчастный скончался на месте происшествия.

Оказалось, что подозреваемый уже был судим по аналогичной статье. Мужчину передали полицейским для дальнейшего расследования дела.

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