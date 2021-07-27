Врач из США рассказал, что умирающие от коронавируса пациенты молят о прививке

Я беру их за руку и отвечаю, что мне очень жаль, но уже поздно. Через несколько дней, когда я выдаю родственникам сертификат о смерти, то говорю, что лучший способ почтить память усопшего — пройти вакцинацию и порекомендовать ее знакомым. Они плачут. Они говорят, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Что это политическое. Они думали, что из-за того, что у них определенная группа крови или определенный цвет кожи, они не заболеют. Что это просто грипп. Когда я подписывают следующее заключение о смерти, молюсь, чтобы эта потеря спасла еще больше жизней.

Брайни Кобия