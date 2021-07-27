Врач из США рассказал, что умирающие от коронавируса пациенты молят о прививке

Доктор из Алабамы Брайни Кобия (Brytney Cobia) рассказала об опыте лечения ковид-пациентов. На личной странице в социальной сети врач сообщила, что заболевшие коронавирусом в тяжёлой форме молят о вакцинации. Перед интубацией – введением трубки в трахею – пациенты просят ввести им вакцину.

Фото №1 - Врач из США рассказал, что умирающие от коронавируса пациенты молят о прививке

К сожалению, для таких пациентов вакцинация уже слишком поздний этап борьбы с вирусом. При этом Брайни Кобия всегда сообщает родственникам погибшего, что самый лучший способ почтить память ушедшего близкого – пройти вакцинацию.

Я беру их за руку и отвечаю, что мне очень жаль, но уже поздно. Через несколько дней, когда я выдаю родственникам сертификат о смерти, то говорю, что лучший способ почтить память усопшего — пройти вакцинацию и порекомендовать ее знакомым. Они плачут. Они говорят, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Что это политическое. Они думали, что из-за того, что у них определенная группа крови или определенный цвет кожи, они не заболеют. Что это просто грипп. Когда я подписывают следующее заключение о смерти, молюсь, чтобы эта потеря спасла еще больше жизней.

Брайни Кобия 

Душераздирающий пост доктора получил широкий резонанс в местных, американских и мировых СМИ. К слову, и башкирские врачи отмечают, что коронавирус стал агрессивнее. Лекарства действуют всё хуже, а заболевают всё чаще молодые пациенты. Вакцинация остаётся единственным способом избежать тяжёлого течения болезни.

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