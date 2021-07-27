Врач из США рассказал, что умирающие от коронавируса пациенты молят о прививке

Доктор из Алабамы Брайни Кобия (Brytney Cobia) рассказала об опыте лечения ковид-пациентов. На личной странице в социальной сети врач сообщила, что заболевшие коронавирусом в тяжёлой форме молят о вакцинации. Перед интубацией – введением трубки в трахею – пациенты просят ввести им вакцину.
К сожалению, для таких пациентов вакцинация уже слишком поздний этап борьбы с вирусом. При этом Брайни Кобия всегда сообщает родственникам погибшего, что самый лучший способ почтить память ушедшего близкого – пройти вакцинацию.
Душераздирающий пост доктора получил широкий резонанс в местных, американских и мировых СМИ. К слову, и башкирские врачи отмечают, что коронавирус стал агрессивнее. Лекарства действуют всё хуже, а заболевают всё чаще молодые пациенты. Вакцинация остаётся единственным способом избежать тяжёлого течения болезни.