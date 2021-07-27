В Башкирии коронавирус унёс жизни 740 пациентов

Так, в Башкирии за сутки выявили ещё 260 заболевших коронавирусом. За всё время пандемии этот показатель достиг 47 221. С выздоровлением выписали 327 пациентов (за всё время – 43 462). Скончались за сутки ещё 6 человек, а за всё время пандемии – 740.