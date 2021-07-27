В Башкирии коронавирус унёс жизни 740 пациентов

В России продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб опубликовал новые данные об эпидемиологической ситуации в регионах.
Так, в Башкирии за сутки выявили ещё 260 заболевших коронавирусом. За всё время пандемии этот показатель достиг 47 221. С выздоровлением выписали 327 пациентов (за всё время – 43 462). Скончались за сутки ещё 6 человек, а за всё время пандемии – 740.
В России за сутки выявили ещё 23 032 человека с коронавирусом (6 172 812), выздоровели – 20 116 (5 526 950), скончались – 779 (155 380).