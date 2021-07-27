В Уфе экс-сотрудницу больницы обвинили в халатности

Перед судом предстанет экс-сотрудница больницы №13 в Уфе. Женщину обвиняют в халатности. Свою вину она полностью признаёт.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в августе 2019 года женщина заключила контракт с компанией на выполнение капитального ремонта в терапевтическом корпусе, а также договор на источник бесперебойного питания за 1,9 млн рублей. В общем женщина заключила контракт на 5,5 млн рублей.